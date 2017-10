E-Learning für Senioren

Das „Elektronische Lernen“ ermöglicht Lernen am Computer von zuhause aus. Es bietet Senioren die Möglichkeit, den Umgang mit dem Internet zu erfahren. Dabei werden Grundlagen der Bedienung eines PCs sowie der EDV vermittelt, aber auch das Schreiben von E-Mails und Online-Arbeit sind Themen der einstündigen Infostunde. Die Kurseinheit besteht aus 5 Modulen, die am Donnerstag, den 16. November, von 17:30 bis 18.30 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus vorgestellt werden. Das Angebot ist an den Thementreff im Bennohaus angegliedert. Anmeldung und weitere Infos: 0251 609673.