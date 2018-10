Excel für Einsteiger

Microsoft Excel ist das am weitesten verbreitete Tabellenkalkulationsprogramm. Das Bürgerhaus Bennohaus bietet einen Kurs für Einsteiger an. In diesem erfahren die Teilnehmer die Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten von Excel wie z.B. das Funktionieren der Tabellen, die optische Gestaltung oder die Formeleingabe. Praktische Beispiele und das Klären von besonderen Problemen vermitteln grundlegende Kenntnisse über Excel. Der Kurs findet ab dem 8. November bis zum 20. Dezember jeden Donnerstag von 18:30 bis 20 Uhr statt. Weitere Informationen unter 0251 609673.