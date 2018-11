Filmen mit DSLR-Kamera für Einsteiger

Mittlerweile gehören DSLR-Kameras zur Standardausrüstung jedes Hobbyfotografen und auch im beruflichen Alltag nehmen sie eine immer wichtigere Rolle ein. Für Interessierte ist dies ein kostenloser Kurs zum grundlegenden Einstieg in die umfassende Welt dieser Spiegelreflexkamera. Im Fokus stehen dabei die Filmfunktionen. Der Kurs findet am Samstag, den 17. November und am Sonntag, den 18. November jeweils von 10 Uhr bis 16.30 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus statt. Um Anmeldung wird gebeten.