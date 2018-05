Kinofeeling im Bennohaus

Jubiläum von „Kultur am Kanal“ lockte mit Popcorn, Chips und atemberaubender Live-Show

Münster. Schwindel erregende Höhen, Soul in der Stimme und eine Menge Sexappeal: So lässt sich das Bühnenprogramm der Jubiläumsausgabe von „Kultur am Kanal“ am Freitagabend im Bennohaus zusammenfassen. Knapp 180 Kulturliebhaber waren gekommen, um einen „Kinoabend der besonderen Art“, wie es Moderatorin Laura Herzog beschrieb, zu genießen. Zu Ehren des 15. Jubiläums erstrahlte das Bennohaus an diesem Abend in edlem Kinoflair mit passenden Snacks und dem passenden Programm. Angefangen mit dem kino-typischen Werbefilm über die Eiswerbung bis hin zum vielfältigen Bühnenprogramm, welches an die Genres Comedy, Action, Drama, Romantik und Erotik angelehnt war, war alles dabei. Kabarettist Ludger Wilhelm sorgte mit einem Auszug aus seinem neuen Programm „Willi aus Wanne“ für einen gelungenen Auftakt. Er sprach über die „guten alten Zeiten“, als es sowas wie „Umwelt“ noch nicht gab und zog über die heutige Zeit her. Als zweiter Act sorgte der gefühlvolle Sänger Damian Ketteler für Gänsehautfeeling. Zum actionreichen und erotischen Teil trugen die Poledancerinnen Alex und Jessy, die Chairdancerinnen des Tanzstudios „schwerelos“, sowie die Tanzgruppe „Gold Crew“ bei. Dramatisch und amüsant zugleich wurde es mit dem Auftritt des leidenschaftlichen Musicalsängers Jens. Er beeindruckte die Anwesenden mit einer außergewöhnlichen Darbietung bekannter Songs der Musicals „Tarzan“, „Mamma Mia!“ und „The Rocky Horror Picture Show“. Durch seine Interaktion mit dem Publikum erreichte die Stimmung an dieser Stelle ihren Höhepunkt und die Leute sangen „Mamma Mia“ lauthals mit. Der krönende Abschluss erfolgte schließlich durch Neumünsteraner Frank Bock Liedermacher. Mit seinen Liedern über die Freiheit und das Reisen gewann er die Zuschauer für sich. Alle Acts wurden mit tosendem Applaus seitens des Publikums belohnt und bekamen einen Mini-Oscar überreicht. Abgerundet wurde der Abend mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm und einer Tombola mit zahlreichen Preisen. Jürgen Haarmeyer, Königskorporal der Johannisbruderschaft Sendenhorst, war ebenfalls anwesend und lobte die Arbeit des Bennohauses mit den Worten: „Ich weiß aus Erfahrung wie viel Arbeit hinter einer solchen Veranstaltung steckt, der Abend und die Show waren toll!“ Die Veranstaltung fand im Rahmen des Projektes „Aktion – Mein Stadtteil“ statt und wurde vom Bundesministerium des Innern gefördert.