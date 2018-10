Medienrecht für Einsteiger

Fremde Medieninhalte zu benutzen ist für viele heute alltäglich. Doch was darf man überhaupt ohne Probleme nutzen? Das Bennohaus informiert Interessierte, die Lust haben sicherer im Umgang mit der Nutzung von Medien zu werden, in einer kostenlosen Kurseinheit. Diese findet am Mittwoch, den 17. Oktober von 18-20 Uhr im Bennohaus statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0251 609673.