Neue Sprachangebote im Bennohaus

Das Bennohaus bietet neue Sprachkurse für Interessierte ab 50 Jahren an. Niederländisch, Spanisch oder Französisch stehen bis Ende des Jahres zur Auswahl. Interessenten mit Vorkenntnissen, die sich gerne an der Sprache der holländischen Nachbarn versuchen würden, können vom 29.10. bis zum 17.12. montags von 13:30 bis 15:00 Uhr in die Bildungsstätte kommen. Spanisch wird ab Dienstag, den 30.10., entweder von 09:30 bis 11:00 Uhr für Menschen ohne Vorkenntnisse oder von 14:15 bis 15:45 Uhr für Menschen mit geringen Vorkenntnissen angeboten. Französischfans ohne Vorkenntnisse sind ebenfalls vom 30.10. bis zum 11.12. von 11:15 bis 12:45 Uhr herzlich willkommen. Anmeldung und weitere Informationen unter 0251 609673.