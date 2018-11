PC-Einsteigerkurs Windows 10 für Interessierte ab 50

Sie interessieren sich für das Praktische Arbeiten am PC ? In diesem Kurs vom 14. November bis zum 05. Dezember immer mittwochs von 9.15 bis 11.45 Uhr lernen Sie die Grundlagen des PC kennen, wie zum Beispiel die allgemeine Bedienung des Betriebssystems Windows 10, den Umgang mit der Maus, aber auch die Anwendung verschiedener Hard- und Softwares. So kann man sich das Medium PC in geselliger Runde aneignen.