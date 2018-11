PC- Kaufberatung- Vortrag im Bennohaus

Dieser Vortrag ist für alle Menschen, die sich beim Kauf von PC, Laptop, Tablet oder Smartphone vorab informieren möchten. Was können zum Beispiel Computer, was können sie nicht? Diese Fragen und viele weitere werden am 07. Dezember von 09:15 bis 10:15 Uhr im Bürgerhaus Bennohaus geklärt. Anmeldung sowie weitere Informationen unter 0251 609673.