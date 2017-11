PC-Umsteigerkurs mit Windows 10

Für alle Senioren, die schon Erfahrungen mit Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 haben, jedoch mit Windows 10 arbeiten möchten, bietet das Bürgerhaus Bennohaus einen PC-Umsteigerkurs an. Dabei geht Dozent Klaus G. Matzdorff in geselliger Atmosphäre auf alle anfallenden Fragen ein und erklärt die Neuerungen des Betriebssystems Windows 10. Der Kurs findet am Montag, den 13. November, am Mittwoch, den 15. November und am Freitag, den 17. November jeweils von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr im Bennohaus statt. Anmeldung unter 0251 609673.