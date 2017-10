„KulTOURelle Vielfalt bewegt“ Münster!

Den Beweis liefert das Bürgerhaus Bennohaus am 9. Dezember, wenn „Kultur am Kanal“ in die zwölfte Runde geht. Mit dabei sind Johnny Ketzel, die Hip Hop Academy, Jezebel Ladouce, ToP (Tanzen ohne Partner), Rock´n´Rollis, Orientalische Tanzgruppe Sha‘waza, Claudia Berghorn, Lia und der Künstler Andreas Hauser.



Das Motto soll das bunte Potpourri der kulturellen Vielfalt Münsters unterstreichen. Über das Wortspiel „KulTOUR“ wird der Charakter deutlich, dass es um alle Facetten – Stadtteile und Gesellschaftlichen Gruppen – der Stadt geht. Selbstverständlich in weihnachtlicher Atmosphäre.

Die Pause wird durch Live-Painting, die Bluesanovas und ein Flying Buffet versüßt. Den Abend beschließt eine Tombola mit tollen Preisen!

Alle interessierten Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Den offiziellen Flyer finden Sie unter diesem Link.

Treten Sie in die Pedale und begleiten Sie uns auf unserer Tour!