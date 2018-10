Projektmanagement in Kulturbetrieben und sozialen Einrichtungen

Für alle Interessierten bietet das Bürgerhaus Bennohaus ein Seminar zum Thema „Projektmanagement in Kulturbetrieben und sozialen Einrichtungen“ an. Dieses vermittelt einen praktischen und strukturierten Überblick über die Projektlandschaft von Kulturbetrieben und sozialen Einrichtungen. Alle notwendigen Phasen und Schritte, die für eine gelungene Projektumsetzung erforderlich sind, werden komprimiert durchlaufen: von der anfänglichen Idee eines Vorhabens, über Finanzierungsmöglichkeiten, Planung und Umsetzung bis hin zum erfolgreichen Abschluss und der nachhaltigen Evaluation der Ergebnisse. Das Seminar findet am Samstag, den 10. November von 10 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen unter 0251 609673.