Radioarbeit für Senioren Schnuppereinheit

Radio hören ist schön, selber Radio machen ist schöner. Im Seniorentreff im Raum neben an, Warendorfer Str. 45, findet am Dienstag, den 14. November, von 15 bis 16 Uhr eine Schnupperstunde zur „Radioarbeit“ statt. Es können aktuelle Themen aus Kultur, Sozialem, Bildung und Freizeit selbständig in der Gruppe bearbeitet werden. Angesprochen sind alle Menschen ab 55. Dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Referent Uwe Hasenkox ist ausgebildeter Medientrainer mit langjähriger Berufserfahrung in der Radioarbeit. Kontakt über das Bennohaus: 0251 609673