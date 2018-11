Seniorentanz am Vormittag

Für alle tanzbegeisterten Senioren bietet sich die Möglichkeit am Vormittag das Tanzbein zu schwingen. Jeder kann mitmachen, ob mit oder ohne Partner. Tanz-Erfahrung ist keine Voraussetzung. Fernab von bekannten Standardtänzen werden hier auch Tänze aus aller Welt kennengelernt. „Tanzen am Vormittag“ findet zwei Mal mittwochs, und zwar am 21. sowie am 28. November, jeweils von 10 bis 12 Uhr statt.