Tanzabend 50+

Für alle Interessierten ab 50 Jahre, die Spaß an Rhythmik und Bewegung haben, bietet das Bürgerhaus Bennohaus einen Tanzabend am 14. November von 18.30 bis 20.30 Uhr an. Dabei stehen Gesellschaftstänze, Tänze aus aller Welt, Mixer, Mode- und Partytänze auf dem Programm. Es sind keine Vorkenntnisse und Partner vorausgesetzt. Anmeldungen und weitere Informationen unter 0251 609673.